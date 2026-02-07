Kako je kitajski študent postal Nejc in predstojnik slovenistike v Pekingu

Pekinška univerza za tuje študije (Beijing Foreign Studies University; BFSU) je osrednja institucija poučevanja tujih jezikov na Kitajskem. Mnoge »večje« jezike je mogoče študirati tudi na številnih drugih univerzah, a le BFSU je dom oddelkov številnih »manjših« svetovnih jezikov, če jih merimo po številu govorcev. Med njimi je tudi slovenščina.

Na univerzi BFSU poučujejo 101 jezik oziroma uradne jezike vseh držav, s katerimi ima Kitajska vzpostavljene diplomatske odnose. Slovenski jezik poučujejo na fakulteti za evropske jezike in kulture oziroma njenem oddelku za slovenistiko, ki je leta 2024 zabeležil 15 let obstoja.

Pobudo za njegovo ustanovitev je na državniškem obisku v Pekingu leta 2008 dal tedanji predsednik države Danilo Türk. Vse od ustanovitve leto kasneje ga poleg univerze gostiteljice podpira tudi Univerza v Ljubljani prek centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje v okviru filozofske fakultete. Slovenščine se je v desetletju in pol učilo več kot 200 kitajskih študentov, leta 2022 pa je diplomirala tudi prva generacija desetih rednih študentov slovenščine. Letos oktobra bo oddelek odprl vrata drugi generaciji rednih študentov slovenščine. Razpisanih bo dvanajst mest.