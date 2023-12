Kako je lahko Bog?

V nadaljevanju preberite:

Ko se bo do skrajnosti na planetu ustoličil svetovni red vladavine neusmiljene Moči, ki uživa v podrejanju vsega, kar leze in gre, ki ubija in muči, ker ji je to v neizmerno zadovoljstvo. Ki grabi bogastva, ki razmesari vladavino etičnega načela na kosce in ga vrže živalim. Bo šele tedaj, ko bo na politični ravni do amena izničeno, kar je božja esenca, to Dobro, bo šele tedaj, ko bo po nepredstavljivem morilskem orgijašenju oblastnikov in bogatinov do temelja ubit, raztelešen ležal on sam, Bog, se bo šele tedaj, On, iz svojih najmanjših delcev spet sestavil skupaj, vstal, se zakrohotal in jim pokazal, kaj zmore njegova sila?