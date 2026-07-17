Kako je naivna Evropa postala največja žrtev tujih odločitev

Od začetka 21. stoletja si je Evropa – za razliko od vélike čezatlantske zaveznice – prizadevala, da ne bi ravnala destruktivno. Ta drža ni bila brezhibna, a z nekoliko dobrodušnosti ji lahko priznamo, da ni bila najhujši razgrajač v razredu. Zdaj, ko smo v drugi četrtini 21. stoletja, je smiselno pogledati, kje je celina. Kje stojimo? Najmanj četrt stoletja je bila Evropa na čelu držav, ki so si vsaj za silo prizadevale, da bi preprečile globalno podnebno krizo. Podnebne konference, na katerih je Evropa oblikovala dnevni red in tehnično sooblikovala sklepe, so prinesle vsaj minimalne preboje. V ZDA so se že pred desetletji pojavljale trditve, da globalnega segrevanja ni, v Evropi pa je bil delež zanikovalcev antropogenih podnebnih sprememb relativno majhen. A reči se spreminjajo. Celo v ...