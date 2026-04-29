Kako je padel rekord pod dvema urama? Nikakor ne samo na med in kruh

Sabastian Sawe nosi najlažje tekaške copate na svetu, posebna je tudi prehrana in trening.

Leta 1960 je Etiopijec Abebe Bikila postavil rekordni čas maratona pri 2:15:16. Njegov dosežek je ostal v spominu, ker je po rimskih ulicah 42,195 kilometra pretekel bos. Še bolj je bil vesel, ker je za nov svetovni rekord osvojil zlato olimpijsko kolajno. V naslednjih 66 letih smo zaznali 21 sprememb najboljšega dosežka. Toda tokratni svetovni rekord Kenijca Sabastiana Saweja je poseben, ker se je čas ustavil pod dvema urama in – kar je bistveno – ker mu je to uspelo na uradni tekmi. Spomnimo: pod dvema urama je leta 2019 že tekel Eliud Kipchoge, vendar v laboratorijskih pogojih na dunajskih ulicah. Tedaj so prilagodili več dejavnikov; zajci (narekovalci ritma) so se izmenjavali, organizatorji so prikazovali tempo z laserjem na cestišču, del proge so zaščitili pred vetrom, napitke so ...