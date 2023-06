V nadaljevanju preberite:

Z osvojitvijo Svetih Višarij, točneje sobotnega kronometra, je Roglič v celoti in kot prvi Slovenec sploh osvojil tudi dirko po Italiji. V nedeljo mu je po zadnji etapi v italijanskem glavnem mestu Rimu v roke segel predsednik republike Sergio Mattarella, tisti predsednik, ki se je marca lani v Trstu udeležil slovesnega podpisa pogodbe o brezplačnem vrvračilu Fabianijeve palače, slovenskega narodnega doma, ki so ga leta 1920 požgali italijanski nacionalisti in fašisti.