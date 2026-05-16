Kako je slovenska država skoraj izgubila zaklad z vzhoda

Stoletje dolga pot Skuškove vzhodnoazijske zbirke od zabojev in zasebnih stanovanj do načrtovane stalne postavitve v SEM.

Ivan Skušek mlajši je na Daljnem vzhodu kot mornariški častnik zbiral predmete in jih skladiščil v zaboje. Po ujmah svetovne zgodovine, med katerimi je doživel marsikaj, je zbirko pripeljal do Slovenije in razmišljal, da bi predmete razstavil v muzeju. V desetletjih, ki so sledila, se je zbirka selila od enega začasnega razstavnega prostora do drugega, vmes je čakala v depojih. In morda bo zbirka kmalu živela kot stalna postavitev v Slovenskem etnografskem muzeju. Zgodba Ivana Skuška mlajšega (1877–1947), njegove kitajske zbirke in japonske žene se razteza čez dovolj širok geografski, zgodovinski in kulturni kontekst ter vsebuje dovolj vsakovrstnih zanimivih elementov, da se zdi nadvse primerna za marsikakšno, tudi literarno obdelavo. Za slednjo tudi zato, ker je v njej veliko lukenj in ...