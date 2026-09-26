Kako karizmatično vladati 1,4 milijarde ljudem

»Marilyn Monroe je hotela nekaj dokazati. Bilo je na poletni dan v New Yorku leta 1955. Z urednikom neke revije in fotografom, ki je hodil za njo, se je spustila v Grand Central Terminal. Čeprav se je vse skupaj dogajalo sredi delovnega dne, ko je bila ploščad polna ljudi, je ni niti en človek opazil, kako stoji in čaka na podzemno železnico. Fotograf jo je ujel v objektiv, ko se je vzpenjala na vlak in ko je tiho sedela v kotu vagona. Nihče je ni prepoznal.« »Zvezda je hotela pokazati, da sama odloča o tem, ali bo glamurozna Marilyn Monroe ali preprosta Norma Jeane Baker. V metroju je bila Norma Jeane. Ko je stopila na prenatrpani newyorški pločnik, pa se je odločila, da bo znova Marilyn. Pogledala je okoli sebe in zapeljivo vprašala fotografa: 'Želiš videti njo?' Ni izvajala kakšnih ...