Kako pa naredite prekajeni led? Led vržemo v ogenj ...

Kje je Ana? Kje je Ana?! s povišanim glasom in vidno zaskrbljena sprašuje vodja protokola predsednika Republike Slovenije. »Zakaj penina še ni natočena?!« reče strogo in pogleda. »Gospa, vse bomo uredili,« jo miri Alen, vodja strežbe v Hiši Franko. Spogledava se, si pomežikneva in začneva natakati penino.»Pa kje je Ana?!« je vedno bolj neučakana vodja protokola. »A se vi sploh zavedate, da predsednika že hodita od muzeja do Hiše Polonka?! Ane pa ni!!!« Med kobariškim muzejem prve svetovne vojne in Hišo Polonko, ki je nekakšna ljudska verzija Hiše Franko, je vsega skupaj res samo dobrih 150 metrov. In sta prišla. ...