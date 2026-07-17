Kako pomagati človeku, ko ga ne moremo več ozdraviti

Večina ljudi si želi dolgo in kakovostno življenje. Napredek medicine v tej smeri je izjemen, vendar vseh bolezni še vedno ne moremo ozdraviti. Ko zdravljenje bolezni ni več mogoče, se cilj medicine spremeni. V ospredje stopijo lajšanje trpljenja, ohranjanje kakovosti življenja, spoštovanje bolnikovih želja ter podpora njegovim bližnjim. Pri delu se zdravniki vsak dan srečujemo z ljudmi v zadnjih tednih, dneh ali urah življenja. Naj vam za lažjo predstavo opišemo tri bolnike, resnične zgodbe iz svoje klinične prakse. Sedeminsedemdesetletni gospod z napredovalo boleznijo perifernih arterij je zaradi strahu pred amputacijo predolgo odlašal z zdravljenjem. Ko je prišel v bolnišnico, je bilo že prepozno za operacijo. Okužba je napredovala v sepso, ki je ni bilo več mogoče ustaviti. Kljub ...