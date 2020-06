Kako rešiti Ameriko

Profesor slovanskih jezikov in literature na univerzi Northwestern Gary Saul Morson vidi nekatere podobnosti med carsko Rusijo pred boljševiško revolucijo in sodobnimi ZDA. Spominja, da je bil v zadnjem obdobju carske vladavine proti režimu ves izobraženi razred in celo najbolj dobronamerni so oklevali pred obsojanjem nasilja, saj niso hoteli podpirati druge strani. Govori o ljudeh, ki se pustijo povleči v nekaj, v kar sami sicer ne verjamejo, a so tiho, ker nočejo biti v isti navezi kot »tisti ljudje«.V elektronskem pismu iz Evanstona v Illinoisu je profesor Gary Saul Morson za Delo poudaril, da ni strokovnjak za Ameriko in zato ...