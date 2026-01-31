Kako se upreti avtokratski oblasti? Tako, da hodimo s tovariši

Ko ljudje zasedejo univerze, trge in ulice, ne zahtevajo le konca vojne, ampak razkrivajo tudi razliko med deklariranimi vrednotami, v katere še verjamemo, saj jih imenujemo evropske vrednote, in realno politiko, ki podpira izraelsko nasilje. Zato so odzivi tako brutalni: prepovedi, policijsko nasilje, kriminalizacija govora, enačenje protesta z grožnjo. Protesti v Minneapolisu in propalestinski protesti v Evropi niso tako nasilno zatrti zato, ker bi bili nasilni ali radikalni, ampak samo zato, ker so preveč jasni.