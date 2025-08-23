Kako smo od bombardiranja prišli do klobasic

V nadaljevanju preberite:

»Dragi moji Američani, z veseljem vam lahko povem, da sem danes podpisal zakonski dokument, s katerim bo Rusija za vedno umeščena zunaj zakona. Bombardiranje bomo začeli čez pet minut.« To je bila šala s primesjo podzavestnega lapsusa, ki jo je predsednik Ronald Reagan avgusta 1984 izgovoril v mikrofon Nacionalnega javnega radia (NPR), ko so ga tonski tehniki zaprosili za nekaj poskusnih stavkov, preden bodo začeli snemati njegovo izjavo o tem, kako je pravzaprav podpisal zakon o svobodi zbiranja študentskih verskih skupin.

Toda Reaganova freudovska zamenjava besed – po vsej verjetnosti je hotel reči »snemanje bomo začeli čez pet minut« – je bila posneta in takoj poslana v eter. Tako je za vedno ostala eden od slikovitih primerov prebijanja podzavesti s prikritih območij mokrih sanj do površja politične neprevidnosti, ki bi lahko pripeljala do resnega incidenta.

Štiri leta pozneje je George H. W. Bush, Reaganov podpredsednik, ameriško javnost prepričeval, da je njihova administracija »dosegla številne zmage, naredila nekaj napak, včasih pa imela tudi seks … hmm … setbacks ('zastoje')«. Resda je v angleščini bolj očit­no, da ga je zapeljala podobna fonetika dveh besed, a je kljub temu vse skupaj izpadlo tako, kot je v Beli hiši občasno v resnici bilo pred in po Reaganu. P