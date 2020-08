Kako spi predsednik vlade

Zadnja javnomnenjska poizvedba, ki jo je za našo medijsko hišo opravila Mediana, je pokazala, da je skoraj 39 odstotkov vprašanih za to, da aktualna vlada izpelje svoj mandat do konca, in le dobri dve odstotni točki več jih je naklonjenih predčasnim volitvam. Čeprav svet ni črno-bel in politika ne bi smela biti le Janša-Antijanša, se je vse dejansko skrčilo na popreproščeni, dualistični in povsem neproduktivni pogled na realnost. »Ta razvpita delitev Slovencev na 'leve' in 'desne' je pogojena in POGNOJENA s številnimi faktorji, a še najmanj z dejanskimi političnimi prepričanji enih in drugih. Podobna je ...