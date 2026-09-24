Kako trden je naš most? Kakor skala, kamen, kost ali pelješki most?

Avgusta se je v državni proračun nateklo 90 milijonov evrov več prihodkov kot odhodkov. »Glavni razlog za večje prihodke naj bi bil rezultat gospodarskega optimizma ob delovanju in načrtih oziroma programu sedanje vlade,« so sporočili z ministrstva za finance. Ob tej izjavi se lahko nasmehnemo in pošalimo, da smo očitno prebivalci in predvsem gospodarstvo tako navdušeni nad vlado, da ji rade volje nakažemo nekaj več davkov. Za razliko od večine vprašanih prebivalcev v Delovi anketi so v največjem gospodarskem interesnem združenju, gospodarski zbornici, z začetkom mandata res zadovoljni, saj opažajo »pomembno spremembo v odnosu do gospodarstva«. Vlada je v slednjem našla partnerja, podobno kot je Golobova vlada na začetku mandata našla partnerja v sindikatih in nevladnih organizacijah. In ...