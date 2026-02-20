Zahod na Trumpa 2.0 ni bil pripravljen. Ne razume zapletene situacije, v kateri se je znašel, a se sprijazni z »nelogičnim, neracionalnim, nepredvidljivim« Trumpom in trumpizmom. To predsedovanje obravnava kot odklon in se »za trenutek« odreče lastnim načelom in interesom. Preživeti Trumpa – to je bistvo igre. Čeprav se dosedanji svet sesuva pred našimi očmi, ostaja vera, da se bosta atlantska varnostna skupnost in politično-gospodarska harmonija dvignili iz pepela – ko bo Trump izbrisan iz zgodovine.

Globalni jug ni presenečen; novi modus operandi ameriške velesile, ki v tretjem svetu že dolgo igra igre z ničelno vsoto, se dojema kot nadaljevanje kolonializma in imperializma – le da tokrat na steroidih.

Trumpova politika iz že izoblikovane realnosti potegne sklepe, jo zrcali in utrjuje, brezobzirno odpira pot nadaljnjim spremembam – in ta proces pospešuje. Razmere temu pritrjujejo: v 21. stoletju se je politična oblast skoraj povsem zlila s korporacijskim kapitalom, predvsem z monopoli iz Silicijeve doline. Bogastvo je skoncentrirano v rokah ljudi Muskovega kova ter peščice oligarhov in politikov, ki so se med seboj prepletli in si podredili nove tehnološke instrumente za vdor v človeške misli ter nadzor nad vedenjem množic. Ta generacija kapitanov gospodarstva sanja o upravljanju svetovnih zadev.