Kako ujeti toploto, ki jo industrija danes spušča v okolje

Toplota predstavlja večino energije, uporabljene tako v energetiki kot v industriji, z visokotemperaturnimi toplotnimi črpalkami pa bi lahko odpravili uporabo fosilnih goriv in izboljšali učinkovitost obnovljivih virov. Toda toplotne črpalke ignorirajo tudi najbolj cenjene svetovalne družbe, čeprav bi lahko z njimi bolj zmanjšali izpuste, kot če bi popolnoma razogljičili promet.

Raziskovalca pri Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani prof. dr. Andrej Kitanovski in doc. dr. Katja Klinar sta z mednarodno ekipo oziroma s strokovnjaki iz Kitajske, Španije, Hrvaške in Velike Britanije objavila prelomno raziskavo v ugledni reviji Nature Energy. V raziskavi so prvič celovito predstavili potencial alternativnih tehnologij visokotemperaturnih toplotnih črpalk, ki lahko industrijo in energetiko osvobodijo neučinkovitega kurjenja fosilnih goriv in električnega uporovnega segrevanja ter bistveno zmanjšajo rabo energije, izpuste in toplotno obremenitev okolja.