»Obstoj in moč druge republike bo odvisen predvsem od ljudi. Od ljudi, ki bodo na položajih. Potrebno jo bo krepiti z zelo selektivnim rekrutiranjem. Na pomembne položaje je potrebno dovoliti izključno tistim posameznikom in predstavnikom skupin, ki so pripravljeni udejanjati te ideje.« (Borut Rončević, Politična tehnologija za drugo republiko, Reporter, 26. septembra 2011) »Pošast hodi po Sloveniji, pošast 'pedagoškega establišmenta'«, bi lahko malce ironično povzeli nastope in zapise o neodložljivi nujnosti improvizirane, instantne ad hoc šolske reforme in toplo domačijski, ideološko puhteči neprofesionalnosti ministrovega osebnega »strokovnega sveta« (ki strokoven niti ne želi biti, saj bom »Jaz odločal, kdo bo sedel v mojem strokovnem svetu«, kakor arogantno in ponosno pove minister ...