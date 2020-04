Kako želimo, da se nas spominjajo zanamci

Omejitveni ukrepi, ki jih sprejemajo vlade in vse bolj voljno izvaja prebivalstvo najbolj ogroženih držav, silijo v premislek. Čeprav se nam kaže predvsem kot izziv epidemiološkim strokam, biomedicinskim znanostim in varuhom javnega zdravja, je v resnici tudi pomemben družbeni izziv.Milenijsko transformativno razsežnost virusa sars-cov-2 lahko najbolje zajamemo s primerjavo študij, objavljenih ob nevarnosti pandemije ptičje gripe. Ko se je leta 2003 svetovna javnost srečala z globalno grožnjo virusa H5N1, so bili odzivi družbenih kritikov prepolovljeni okoli osrednjega vprašanja: je poročanje o številu okužb točno, ...