Kakorkoli se Rom izobrazi, kamorkoli se preseli, rasizmu težko ubeži

Željko Jovanović, predsednik romske fundacije za Evropo, po uboju v Novem mestu poziva k umiritvi razmer in svari, da zaradi enega zločinca ne sme biti kaznovana vsa skupnost. Besedna zveza romsko vprašanje ga spominja na judovsko vprašanje, ob tem pa je prepričan, da težav Romov ne moremo reševati ločeno od težav celotne družbe.

Vem, da spremljate aktualno dogajanje v zvezi z romsko skupnostjo v Sloveniji. Kako to komentirate?

Kar podrobno sem ga spremljal. Precej sem lahko videl na poročilih in prejel veliko informacij od kolegov, bodisi Romov ali drugih prijateljev iz Slovenije. Najprej mi dovolite, da ob tem tragičnem primeru izrečem sožalje družini in prijateljem ubitega človeka. Bojim pa se, da nekateri ljudje na najrazličnejše načine izrabljajo to nesrečno situacijo in gospoda, ki je izgubil življenje. Pokojni Aleš je bil moj letnik in tudi zato se lažje poistovetim s trpljenjem njegovih bližnjih.

Človek je bil ubit, oživel ne bo. Kako naprej?

Najpomembneje je, da se politična govorica ohladi in, kot pravimo, da se spusti žogo na tla, da dostojanstveno izrečemo sožalje bližnjim in poskrbimo, da se jim, kolikor je to sploh mogoče, ublaži trpljenje ob izgubi. Seveda je treba poskrbeti, da se takšno nasilje ne ponavlja.

Vendar pa, kakorkoli je nasilje nesprejemljivo, ne smemo izpred oči izpustiti širšega konteksta romske skupnosti v Sloveniji. Čeprav sem mislil, da do neke mere poznam situacijo v Sloveniji, moram priznati, da sem bil zelo presenečen, da tako bogata in po vseh merilih urejena evropska država, ki ima v svetovnem merilu enega najmanjših deležev romskega prebivalstva, ne more rešiti tega problema. Slovenija velja za resno državo z resno institucionalno politiko, demokratično ureditvijo, visoko ravnjo spoštovanja človekovih pravic in visoko ekonomsko razvitostjo, zato mi je toliko bolj čudno, da ne najde rešitve za tako majhen delež prebivalstva, ki že tako dolgo živi v tako velikih težavah.