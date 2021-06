Kam gre cesarstvo, če cesar vztraja v svojem namišljenem svetu

V nadaljevanju preberite:

Dvajsetega januarja 2017, nekaj ur po predsedniški zaprisegi Donalda Trumpa, je novi tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer moral stopiti pred novinarje in lagati. Laž, ki jo je moral izreči, ni bila ena tistih interpretativnih laži, ki so v politiki tako običajne, ko se s skritimi pomenskimi odtenki ali izpuščanjem kontekstov želi zakriti resnico. Ne, laž, ki jo je moral izreči, je bila enostavno in takoj preverljiva. Lagal je namreč, da se je Trumpove predsedniške inavguracije udeležila največja množica ljudi v zgodovini.



Trditev je bila tako absurdna, da je sprožila vsesplošno zgražanje. Za Spicerjevo zaščito je bilo treba nekaj storiti in na sceno je stopila Kellyanne Conway, svetovalka v Beli hiši, še prej pa Trumpova voditeljica kampanje, ki je izumila alternativna dejstva. Spicerjeva laž ni bila laž, ampak alternativno dejstvo. V pravi maniri Orwellovega Ministrstva resnice (laž je resnica, vojna je mir …) je rešila Spicerjevo glavo in postavila temelj Trumpovega vladanja, v katerem je, po štetju Washington Posta, izrekel 30.537 laži (alternativnih dejstev). Dovolj, da je skreiral nov svet, v katerem je zaživel in še zmeraj živi on in skoraj polovica njegovih sodržavljanov.



V Trumpovem na novo skreiranem svetu se dobro počuti tudi nekaj Slovencev (to sklepam iz podpore, ki jo je bil deležen Janez Janša, ko po zmagi na volitvah ni želel čestitati Joeju Bidnu), lahko domnevamo, da imamo z doslednim laganjem opraviti tudi v Sloveniji. In res so se ta vlada, koalicija in njihovi medijski podporniki tozadevno obilno potrudili. Še posebej izstopata dve področji, na katerih so se z doslednim in organiziranim laganjem posebej zavzeli, da bi spreobrnili celoten dejstveni kontekst oz. predelali realnost. To sta migrantska in koronska kriza.