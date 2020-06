Kam gredo luknje, ko sira ni več?

Konec maja, natančneje sedemindvajsetega dne najlepšega pomladnega meseca, je minilo 94 let, odkar je umrl Srečko Kosovel. Vedno me presune, kako obsežen pesniški opus je imel ta lepi fant z okroglimi očali. Koliko pesniških življenj je živel. Od nežne lirike do konstruktivizma, od Krasa do revolucije. Kako zelo vizionarski je bil. Vedno bo sodoben. A najbolj me presune dejstvo, da je bil tako mlad, ko je umrl. Dvaindvajset let, dva meseca in devet dni. Pri pesniku šteje vsak dan. Vsaka ura. A na časovnici njegovega opusa zija velika praznina. Njegovi konstruktivistični Integrali, kot je to dobro znano, so izšli šele štiri ...