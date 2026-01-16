Kam naj se usmeri Slovenija? K ZDA, Rusiji ali Kitajski? Ali k EU?

Kakšne strateške izbire ima na voljo Slovenija, v kateri varnost in blaginja nista vezani na projekcijo moči, temveč na obstoj in spoštovanje pravil? Očitno je, da bo prisiljena izbirati med slabimi in manj slabimi rešitvami.

Po posredovanju Združenih držav Amerike v Venezueli je še manj dvomov, da se liberalni mednarodni red, kot smo ga poznali zadnjih osem desetletij, poslavlja. Enostranske poteze, selektivno spoštovanje mednarodnega prava in vse izrazitejše uveljavljanje interesnih sfer kažejo, da vstopamo v negotov, vse bolj večpolaren svet, v katerem pravila izgubljajo veljavo, moč pa ponovno pridobiva primat. To odpira temeljno vprašanje za majhne evropske države, kot je Slovenija, za katere ta red ni bil ideološka izbira, temveč je bil optimalen okvir za nastanek, razvoj in obstanek. Če so veliki akterji v obdobjih razpada pravil bolj prilagodljivi, so za majhne države takšni časi praviloma asimetrično nevarnejši.