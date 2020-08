Kandidatka, ki prinaša energijo in navdušenje

Ameriška demokratska stranka je 11. avgusta dobila novo podpredsedniško kandidatko. Kamala Harris, kalifornijska senatorka, je postala prva temnopolta Američanka in prva indijska Američanka, ki se bo v okviru glavne stranke potegovala za podpredsednico.Izbira kalifornijske senatorke ni bila presenetljiva. Joe Biden, demokratski predsedniški kandidat, je že marca v Washingtonu naznanil namero o izbiri kandidatke v zahvalo temnopoltim ženskam, ki množično podpirajo njegovo kampanjo. Ko so ZDA sredi maja preplavili protesti zaradi smrti Georgea Floyda in se je Biden že uveljavil kot glavni predsedniški kandidat demokratske stranke, ...