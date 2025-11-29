Kapitalizem je nadomestilo nekaj invazivnega. Nekaj, kar spi ob naših glavah

Grk, ekonomist, nekdanji grški finančni minister, obenem pa nekakšen sodobni trubadur politične resnice, ki je v najtežjih letih svoje dežele stopil v samo srce evropskega stroja in tam videl preveč, da bi še kdaj utihnil. 5. in 6. decembra prihaja v Ljubljano, kjer bo v Cankarjevem domu gost Kritičnega kabareta.

Njegova politična avantura, DiEM25, ki jo je skupaj s Srećkom Horvatom zasnoval iz skoraj romantične želje po »demokratizaciji Evrope«, ni le gibanje, ampak poskus, da bi iz pepela izkopali tisto malo, kar je od demokracije še ostalo. Varufakis je od tedaj postal tudi pripovedovalec, avtor knjig, v katerih se prepletata ekonomija in osebna izpoved: v delu Tehnofevdalizem: Kaj je ubilo kapitalizem (Mladinska knjiga) Varufakis ne piše več o starih zgodbah. Piše o tem, kar je tik pred nami, o veliki premestitvi moči iz rok industrijskega kapitala v roke nečesa na videz milega, a brutalnega v jedru: tehnoloških platform, ki niso več trgi, temveč digitalni fevdi, kjer smo ljudje bolj kot potrošniki postali tlačani.