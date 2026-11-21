Tudi v naši družbi se zdi, da gre za pojav, ki je vedno bolj izgnan iz vsakdanjega sveta. Aktualna politika k temu zelo pripomore – z zanikovanjem genocida v Gazi, z anonimnimi, množičnimi in primitivnimi napadi na vsakogar, ki misli drugače, z dvomi o podnebnih spremembah, ki so zgolj alibi za še večje uničevanje narave, z razgradnjo socialne države, z razslojevanjem družbe, s sovražnim govorom ... Je naključje, da v črni kroniki vedno več beremo o medvrstniškem nasilju, o vandalizmu najstnikov, ki ustrahujejo soseske, poslušamo sestre in zdravnike, ki govorijo o nasilnih in nesramnih pacientih?