Kar je še pred kratkim predstavljalo predvsem čast

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je 29. maja dobila novega predsednika. Ta je postal zgodovinar Peter Štih, ki je nasledil elektrotehnika Tadeja Bajda. Štih, sicer profesor za srednjeveško zgodovino in pomožne zgodovinske vede na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, je izredni član SAZU postal junija 2007. Med majem 2008 in majem 2014 je bil načelnik oddelka za zgodovinske vede I. razreda, med in po tem, od junija 2011 do maja 2017, je bil tajnik I. razreda SAZU. Redni član SAZU je postal 18. junija 2015. Podpredsednik za humanistične, družboslovne in umetnostne vede je bil med majem 2017 in majem 2020, ko je postal ...