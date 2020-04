Kar zadeva svet, moje ambicije ne segajo dosti dlje od družine in vrta

Borut Kraševec, prevajalec in pisatelj, o prvencu Agni, o tem, zakaj so prevajalci Dostojevskega posebna kasta, in še marsičem, tudi o kmetovanju.

Odpri galerijo Borut Kraševec je poleg teoretskih del prevedel številna literarna­ dela klasikov, med njimi ponovno Čehova in Dostojevskega, in sodobnih avtorjev. FOTO: Jože Suhadolnik