Kdaj spet iz oči v oči?

Živimo v čudnih časih. Toliko je nerešenih vprašanj. A poletje za zdaj uspešno topi skrbi. Večino zanima predvsem to, kam bodo odšli na dopust. Kje je še kakšna prosta soba, kako unovčiti slavne vavčerje, kako varna je Hrvaška, kaj bo s karanteno, to so najpomembnejša vprašanja v času, ki ga razpleta virus bolj natančno kot ura.Nekoč je bila vsa prihodnost boljša, pravijo. Šele jeseni, ko bodo dnevi postali krajši in bolj sivi in ko bo počitnic konec, bo kot kakšna pošast iz Loch Nessa izplavala realnost. Ne le zato, ker strokovnjaki pričakujejo, da bo virus udaril močneje, ampak tudi zato, ker bodo vidne postale ...