Kdo bo branil zakon,ko ga bo začela kršiti država

Prav v trenutkih, ko je ogorčenje javnosti na vrhuncu in se politični apetiti po radikalizaciji kazenske zakonodaje stopnjujejo, je čas, ko je treba vladavino prava najbolj braniti, ne pa je žrtvovati. Pravilo o izločitvi nezakonito pridobljenih dokazov (t. i. ekskluzija dokazov) ni tehnični pravni formalizem, ki bi »ščitil kriminalce«, kot je marsikdaj slišati. Gre za enega temeljnih mehanizmov varstva človekovih pravic, ki zagotavlja, da se preiskovanje kaznivih dejanj in pregon njihovih storilcev izvajata na zakonit način ter da je tudi država sama podvržena zakonu.