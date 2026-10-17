Kdo bo Slovencem brisal zadnjice?

»Ti, ta novi, a si gluh, se bojiš dreka ali ne?« je ponovila glasneje. Ne razumem, sem odgovoril. »Boš prec razumel in zavohal. Morava it pa preoblečt Guðmundurrja, ker ga je nakidal v plenico, jaz pa te moram naučit, kako se to dela.« Tako svoj prvi delovni dan v domu za starejše v Reykjaviku v noveli Rožin dom poljskega pisatelja Huberta Klimka Dobrźanieckega brez olepševanja in sentimentalnosti opisuje poljski priseljenec. Seveda se kmalu izkaže, da glavni literarni lik omenjene novele ni edini tuji delavec v islandskem domu za starejše. Tudi v tej skandinavski državi zaradi pomanjkanja delavcev, ki bi bili pripravljeni skrbeti za starejše prebivalce in jim umivati zadnjice, delajo tujci z vsega sveta. Med njimi najdemo tudi filipinske uslužbenke. Kasneje v zgodbi izvemo, da poljski ...