Kdo bo vratar novega populizma

Znanstveniki s Harvarda so ta teden povedali, da koronavirus zelo verjetno ne bo izginil po prvem valu. Virus bo ostal. To pomeni, da se bo z njim na globalni ravni treba spopadati še leta. Če se ne bo odkrilo drugih vrst zdravljenja, bodo s prekinitvami potrebna obdobja družbenega distanciranja. Povedali so, da gre za nekaj trajnejšega, kot bi mislili. Prišle bodo nove socialne navade, nova družbena stvarnost.Medtem je EU pod taktirko Nemčije in še nekaterih bogatejših držav ranljivima Italiji in Španiji bolj ali manj povedala, da je ta globalna bolezen na njunem ozemlju njun lasten proračunski problem. Vrata nacionalnim ...