ZN govorijo o genocidu, Trump pa išče samo posel

Če je kaj odločilno zaznamovalo teden, pa ne le tega, ga je poročilo preiskovalne komisije sveta za človekove pravice ZN. V njem uradno stoji zavezujoča ugotovitev, da Izrael nad Palestinci izvaja genocid. Komisija je prepoznala štiri od petih genocidnih dejanj iz konvencije ZN. Ta so ubijanje, povzročanje hudih telesnih ali duševnih poškodb, namerno ustvarjanje življenjskih razmer, da bi delno ali v celoti uničili palestinsko prebivalstvo, in ukrepi, ki so namenjeni preprečevanju rojstev.