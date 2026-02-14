Kdo je intelektualec? Nekdo, ki nikoli ne molči iz previdnosti

V moderni zgodovini ni bilo nobene večje revolucije brez intelektualcev in – tudi obratno – ni bilo nobene večje protirevolucije brez njih. Intelektualci so bili matere in očetje različnih gibanj.

»Ne obstaja zasebni intelektualec, saj ste v trenutku, ko zapišete besede in jih nato objavite, vstopili v javni prostor. Niti ne obstaja samo javni intelektualec, nekdo, ki je le vodilna figura ali govorec ali simbol neke ideje, gibanja ali stališča. Vedno obstajata osebna intonacija in zasebna občutljivost in ta dva pojma dajeta pomen temu, kar se govori ali piše.«