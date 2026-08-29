Kdo je tu še suveren

Napol tajna blokada skupne evropske izjave proti Izraelu, ki jo je po ukazu predsednika Janše uprizorila slovenska vlada, Slovenije ne oblaga le z veliko, nemara največjo sramoto v zgodovini slovenske zunanje politike. Oblaga jo tudi z resnim vprašanjem o varnostnih tveganjih za slovensko državo, za njeno ustavno in demokratično podobo, njeno suverenost. Podobno velja za solistične akcije predsednika parlamenta Zorana Stevanovića, ki po navedbah portala Necenzurirano tajno ohranja stike s političnim spremljevalcem Milorada Dodika Nenadom Stevandićem, predsednikom parlamenta Republike Srbske.