Kdo je ugrabil psihoterapijo?

Če odgovorimo na uvodno vprašanje: psihoterapijo so ugrabili politični interesi, gospodarski in ideološki interesi, po domače – prepoznana je bila kot molzna in hkrati sveta krava.

kozi prizmo ideologije neoliberalizma pa psihoterapija lahko postane mnogo več in je zato bolj zanimiva; postane tržno blago. V procesu porajanja tržne zanimivosti je podvržena temu, čemur je podvržen vsak produkt – umetnemu podpihovanju želje po njem. K temu so, kot naslednji ideološki aparat, ki sodeluje pri udejanjanju ideologije, znatno pripomogli mediji. Priča smo bili lahko številnim člankom, kjer so se velike besede o skrbi za paciente in zgražanju nad dolgimi čakalnimi vrstami pretopile v iskanje čudežne rešitve, ki so jo ponudili novi profili psihoterapevtov.

Lahko rečemo, da je neoliberalizmu uspelo, da se o psihoterapiji pogovarjamo kot solidarnostni pomoči ali celo nujno dostopni dobrini, in ne kot o dragi storitvi, za katero je bila še včeraj potrebna zdravstvena indikacija. Trendi se nadaljujejo tudi v smer šolstva, kjer bi (namesto prepotrebnih reform in oblikovanja manj tekmovalnega okolja) zaposlenim in učencem ponudili – psihoterapijo. Vedno glasnejše so pobude, da bi bili novi psihoterapevti tudi sodni izvedenci, čeprav vemo, da morajo biti izvedenci vešči prepoznavanja psihopatoloških stanj, česar pa izobraževanje iz psihoterapije ne zagotavlja.

Teologija in psihologija

V zvezi s psihoterapijo se trži najmanj dvoje – sam proces izobraževanja, kasneje pa storitev, produkt. Nekatere fakultetne smeri, ki tržijo izobraževanje za trenutno neobstoječ poklic, bi z uveljavitvijo psihoterapije kot poklica utemeljile svoj obstoj, eden od teh študijev omogoča celo študij psihoterapije takoj po maturi. Ne pozabimo: psihoterapija je specialistična oblika zdravljenja. Poudariti je tudi treba, da vsi obstoječi psihoterapevtski pristopi niso podprti z dokazi o varnosti in učinkovitosti. Vendar je zdravljenje duševnih bolezni očitno tako enostavno področje, da so nekatere fakultete sposobne v nekaj letih po maturi ali pa s preskokom iz popolnoma nesorodnega študija ustvariti specialista.