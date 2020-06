Kdo se boji Slovenske vojske

Pripadniki Teritorialne obrambe Republike Slovenije smo se vselej počutili kot slovenska vojska, dokončno pa tistega davnega maja 1988, ko so zaprli Janeza Janšo. Še posebej je to veljalo za pripadnike posebnih, protidiverzantskih enot TO, ki smo imeli vaje in usposabljanja večkrat na leto. Revija Mladina je bila naše redno čtivo, zavest o razpadu Jugoslavije pa vedno bolj živa.Decembra 1990 so del posebnih enot TO uporabili za zavarovanje izvedbe plebiscita o samostojnosti. Bilo je prvič, da je slovenski politični vrh razpolagal z zanesljivo informacijo, da utegne Beograd uporabiti silo za zatrtje slovenske osamosvojitve. V ...