Kdo smo mi, da bomo Ukrajincem rekli, pustite Donbas in Herson?

V nadaljevanju preberite:

Marjan Šarec sodi med redke ministre te vlade, ki jim opozicija ne greni življenja, ker so opoziciji blizu naložbe v posodobitev vojske in obrambnega sistema kot celote. Vojna v Ukrajini je močno poslabšala varnostne razmere v Evropi in tudi slovenski proračun je za obrambo rekordno radodaren, a denar ni edino zdravilo zoper kadrovsko sušo.