Kdor ne razume, da je vlaganje v univerze naložba v prihodnost, stagnira

V nadaljevanju preberite:

Univerze tudi danes ostajamo osrednje gonilo družbenega in tehnološkega napredka, čeprav se v nekaterih družbah – žal tudi v Sloveniji – vse pogosteje pojavljajo dvomi o naši vlogi. Univerze (in seveda raziskovalni inštituti) smo tiste, ki ustvarjamo novo znanje, to znanje pa se nato preliva v tehnološke izboljšave, ki nam olajšujejo življenje in premikajo meje mogočega. Smo tudi tiste, ki vzgajamo in izobražujemo mlade ljudi, sposobne voditi družbo in usmerjati njen razvoj.

Brez odličnih univerz ni ne trajnostnega razvoja ne dolgoročne gospodarske uspešnosti. Tudi tuja podjetja, zlasti tista z ambicioznimi raziskovalnimi in razvojnimi cilji – denimo v farmacevtski industriji –, prihajajo v Slovenijo predvsem zaradi izjemno izobraženih mladih ljudi, ki jih vzgajamo na javnih univerzah. Nenazadnje je bila letošnja Nobelova nagrada za ekonomijo podeljena ravno za raziskave o tem, kako razvoj tehnologij poganja gospodarsko rast.