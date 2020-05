FOTO:Kdor sovraži, najprej uničuje sebe, drugega se njegova jeza morda niti ne dotakne

Nič na planetu ni tako oddaljeno in vsaksebi, da se ne bi vsaj med pandemijo pokazalo, kako univerzalno smo povezani. Vedno znova nam umanjka le zanimanja za drugega in tako dragocenega védenja, kako vznemirljiv je svet. Maročan Mahi Binebine je pisatelj mednarodne slave ter kipar in slikar, čigar dela razstavljajo od New Yorka in Dubaja do Pariza in Berlina ter povsod drugje. Navdihujoča zgodba o ustvarjanju.Pred slabima dvema tednoma sem ga poklicala v Marakeš, kjer je bila ura devet dopoldne, dan pa že vroč. Tudi nova stran novega romana je bila dokončana, kajti Mahi Binebine (1959) vstaja zgodaj, med peto in šesto uro. ...