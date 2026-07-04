Kdor začne resno z vrtnicami, jih ne more več ne imeti rad

V času najbolj bujnega cvetenje vrtnic smo se pogovarjali z Matjažem Mastnakom, ki Arboretum Volčji Potok vodi dve leti.

Nekdaj so vrtovi izražali moč lastnika, naš arboretum pa raje izraža vse drugo: je kraj za uživanje, ozdravitev, doživljanje lepega in učenje. V času, ko nekateri ljudje umirajo zaradi pomanjkanja in vojn, drugi sadimo vrtnice in si urejamo vrtove. Kako se vi srečujete s temi vprašanji? S temi vprašanji se srečuje vsak, ki gleda na svet z odprtimi očmi. Situacija po svetu res ne vzbuja zaupanja v prihodnost. Človek se mora odločiti, da dela dobro tam, kjer lahko, bodisi z ljudmi v svojem krogu bodisi pri delu. S tem pristopom delam tudi v službi, v arboretumu, saj ugotavljam, da je ta prostor pomemben za veliko ljudi. Filozofija govori o epikurejskih vrtovih uživanja, o mitoloških, rajskih vrtovih, po katerih so se sprehajali filozofi, in vrtovih za kazanje moči. Kakšna je vaša ...