Ker imamo radi bare, pivo, koncerte in znanost

Navdih črpa iz vesoljskih sond Voyager, ki sta v sedemdesetih na zlatih ploščah v neznano vsemirje poleteli z glasbo, pozdravi in zvoki človeštva. »Podoben optimizem,« pravi solastnik tega nedavno odprtega ljubljanskega lokala na dvorišču nekdanjega hotela Metropol Pavel Fedorovski, ki se je v Slovenijo pred enajstimi leti priselil iz tatarskega Kazana, »žene tudi nas.«

»Poglejte še enkrat to piko. To je tukaj. To je dom. To smo mi. Na njej so vsi, ki jih imate radi, vsi, ki jih poznate, vsi, za katere ste kdaj slišali, vsi ljudje, ki so kdaj bili in preživeli svoje življenje,« je astronom Carl Sagan zapisal v uvodu v knjigo z enakim naslovom, Pale blue dot (Bleda modra pika). Govoril je o posnetku Zemlje, ki ga je Voyager 1 naredil leta 1990, ko je bil od našega planeta oddaljen več kot šest milijard let. Tudi zato sta pivovar Eldar Zilbershtein in Pavel Fedorovski svoji prvi dve pivi, zvarjeni v Sloveniji, poimenovala Pale Blue Dot (IPA) in First Contact (IPA). »To poimenovanje je bilo za nas pomembno,« pove Fedorovski, »tudi zato, ker ta čas v svetu gori toliko nestrpnosti in sovraštva. In neumnosti, seveda. Tri besede, ki jih ne smemo nikdar pozabiti. Bleda modra pika. To smo mi.«

A njegova življenjska zgodba se ni vedno vrtela okoli piva. Pot od Novosibirska, kjer je bil rojen, in Kazana, kjer je odraščal, do Ljubljane je bila vijugasta, polna ovir in avantur, ki jih je premagoval. Ne vedno zlahka, pa vendar. Optimist, več kot zmeren. Popotnik. Voyager.