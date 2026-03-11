Severna Koreja: zakaj je Kim za naslednico izbral 12-letno hčerko

V podkastu Svet v skodelici čaja smo tokrat prvič odšli prek meja Kitajske. Destinacija je Severna Koreja.

»To je še bolj zapletena zgodba kot Kitajska,« je zatrdila Zorana Baković. »Severno Korejo vodi Delavska stranka, ki je razdeljena na frakcije. In znotraj teh frakcij so ljudje, ki so tudi po dvakrat starejši od Kim Džong Una. Zato moramo opazovati, koliko je še sposoben vse te frakcije držati pod nadzorom.«

O čem se frakcije ne strinjajo? »Obstajajo različna mnenja, ali se mora Severna Koreja pogovarjati z Donaldom Trumpom ali ne. Obenem imajo dve veliki sosedi, Kitajsko in Rusijo, zato je pomembno vprašanje, kdo od njiju je zanesljivejši partner.«

Prvi vladar, ki je pokazal ženo

Zorana Baković: Obstajajo različna mnenja, ali se mora Severna Koreja pogovarjati z Donaldom Trumpom ali ne. FOTO: Luka Maček

je star 43 let in je za prvega moža države še precej mlad, toda kljub temu že razmišlja o nasledniku. Ali bolje rečeno – o naslednici. To naj bi bila njegova hčerka, stara le 12 ali 13 let.

»Dva razloga sta. Prvi je, da ima velike zdravstvene težave: visok krvni tlak in visok krvni sladkor. Imel je že več operacij, zato želi biti prepričan, da bo imela Severna Koreja naslednika. Če bi slučajno umrl, bi lahko nastal kaos, kar pa je za državo z jedrskim orožjem zelo nevarno.«

In drugi razlog? »Ker gre za militantni režim, kjer generali nimajo niti najmanjše želje, da je na čelu države ženska, Kim Džong Un uvaja pomembno novost. Vnaprej se želi prepričati, kakšen bo odpor, da se lahko pravočasno odzove, ko je še pri polni moči.«

Že zdaj ima pomembno vlogo njegova sestra Kim Jo Džong. Zelo ji zaupa, zato je verjetno drugo najpomembnejše ime v Severni Koreji. »Tako veliko pooblastil ima, da so že ugibali, ali ne bo morda ona njegova naslednica. Kljub temu se to ne bo zgodilo, saj starostna razlika med njima ni velika. Verjetno je pomembna vzgojiteljica za njegovo hčerko, da bo nekoč usposobljena vladarica.«

In tukaj je še tretja ženska – Ri Sol Džu, žena sedanjega voditelja. »Kim Džong Un je prvi severnokorejski vladar, ki je pokazal svojo ženo. V času očeta Kim Džong Ila in deda Kim Il Sunga se žene nikoli niso pojavljale v političnem in javnem življenju. Nasprotno ravna Kim Džong Un, saj se do žene obnaša spoštljivo in ji je dodelil pomembno mesto prve dame.«

Severnokorejski vladar je svetu že pokazal hčerko, bodočo naslednico na čelu države. FOTO: AFP

O marksizmu se je učil na Kitajskem

Zorana Baković je nekoč prejemala informacije o Severni Koreji iz prve roke. Njena kitajska prijateljica je bila namreč večkrat gostja pri Kim Il Sungu, ustanovitelju države.

»Oče moje dobre prijateljice je bil znan kitajski pesnik, zgodovinar in komunist. To je bil Shang Yue, eden prvih v Komunistični stranki Kitajske. To je bilo še v času Kuomintanga (1928), ko so izvajali čistke komunistov. Shanga so izgnali na severozahod Kitajske v provinco Jilin, kjer je bil tedaj kot šolar tudi Kim Il Sung. Koreja še ni bila razdeljena, a je bila pod japonsko kolonialno oblastjo, zaradi številnih konfliktov pa sta ga starša poslala na šolanje na Kitajsko. Čeprav je bil Il Sung veliko mlajši, sta z učiteljem Shangom hitro spoznala, da imata precej skupnih interesov. Učitelj Shang je Il Sunga začel učiti o progresivni, avantgardni poeziji, takrat je tudi prvič slišal za Marxa in marksizem.«

Kim Džong Un je star 43 let in je za prvega moža države še precej mlad, toda kljub temu že razmišlja o nasledniku. Ali bolje rečeno – o naslednici. FOTO: AFP

Kim Il Sung na svojega mentorja ni pozabil niti v času, ko je postal prvi mož Severne Koreje. Žal je Shang Yue leta 1982 umrl (kmalu po koncu kulturne revolucije), zato je Kim Il Sung k sebi vabil njegovo družino, predvsem prijateljico Zorane Baković in njeno starejšo sestro.

»Ko so se vrnile v Peking, so vedno razlagale, da je Il Sung topel in zanimiv sogovornik, celo intelektualec. To je v meni vedno porajalo vprašanje: kako je mogoče, da so diktatorji zelo pogosto intelektualci, ki jih zanimajo številne stvari?«

V podkastu PA poslušajte še, koliko ljudi je v Severni Koreji umrlo zaradi lakote, kako se prebuja gospodarska rast in tudi to, na kaj vse je treba paziti, če greste tja kot turist, in kako napet je odnos z Južno Korejo.