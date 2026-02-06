Kirsty Coventry: Ujeta med protesti, aferami in velikimi apetiti

Kirsty Coventry, predsednica Mednarodnega olimpijskega komiteja, se na protokolarnih dogodkih smehlja in vedno skuša dajati vtis, da ima vse pod nadzorom. Vendar je jasno, da nekdanja plavalka iz Zimbabveja nima vsega pod nadzorom. Ker tega niti ne more imeti. Preveč je stvari, nad katerimi nima pregleda, vendar v veliki meri vplivajo na olimpijske igre in tudi na njeno organizacijo.

Teden dni pred začetkom je prišla na novinarsko konferenco, da bi spregovorila o zimskih igrah v Italiji, a že prvo vprašanje se je nanašalo na poletne igre čez dve leti v Los Angelesu. V Epsteinovih dosjejih se je namreč znašel Casey Wasserman, predsednik organizacijskega odbora iger v Los Angelesu. Ni si mogla predstavljati, da bo tudi to njen problem.

Najprej se je branila, da MOK ni pristojen za komentiranje tovrstnih vprašanj, toda novinarji se niso vdali. Zato so pritisnili z novimi podvprašanji. Kirsty Coventry je v samoobrambni drži potarnala, da je »žalostno, da takšne zgodbe odvračajo pozornost od prihajajočih olimpijskih iger«. In ob tem ravnodušno dodala: »V mnogih letih smo se naučili, da je vedno nekaj, kar je prevzelo vodilno vlogo pred igrami, pa naj bo to virus zika ali covid.«