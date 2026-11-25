Svet v skodelici čaja je tokrat imel posebnega gosta. To je bila replika robota, ki lahko poje, pleše, poučuje in hodi skupaj s tabo. A bolj kot o robotu je bil to pogovor o prihodnosti Kitajske, predvsem o tisti ravni, ki si je pri nas niti ne predstavljamo.

»Takšen robot je koristen za izobraževanje otrok. Z njim se lahko učiš tujega jezika, pomaga ti pri domači nalogi ali te poučuje zgodovino,« je razlagala Zorana Baković med pogovorom v Xiamenu, mestu na jugu Kitajske. »Robot otrokom dela družbo na poučen, ustvarjalen ali zabaven način; prav tako je lahko dobra družba drugim članom gospodinjstva, ki so osamljeni in potrebujejo nekoga za pogovor.«

Roboti so del kitajskega vsakdana. FOTO: Aljaž Vrabec

Resnico pozna samo kitajsko vodstvo

Cena robota je približno 2500 evrov. »V samo mesecu dni so prodali že več kot dvesto enot. Kljub temu gre bolj za nov korak v razvoju robotike kot za dejanski odgovor na potrebe kitajske družbe.«

Visoko tehnologijo na Kitajskem opaziš še marsikje, med drugim na letališčih, kjer pred vstopom na letalo ne pregledujejo več vozovnice, temveč te spustijo naprej po prepoznavi obraza.

»Roboti so tudi v hotelih. Kot dostavljavci hrane znajo sami poklicati dvigalo in izbrati pravo nadstropje. Opazila sva tudi robotskega policista, ki spremlja, ali so naokoli kakšne težave,« je dejala Delova poznavalka Kitajske. In pristavila še eno opazko: »Kljub temu imam občutek, da se kitajska družba ni spremenila. Še vedno se prerivajo kot v dobrih starih časih, kot da robotizacija sploh ne obstaja.«

Ob takšnem razvoju je vprašanje, ali Kitajska že povsem samozadostna. »Resnico pozna samo kitajsko vodstvo. Vsekakor pa želijo dokazati, da so sposobni razvijati najnaprednejše čipe.«

Kakšen je pomen bližine Tajvana

Xiamen ima več posebnosti. Poleg tega, da je eden od centrov kitajske robotike, gre za predel celinske Kitajske, ki je najbliže Tajvanu.

»Xiamen so pred štiridesetimi leti določili kot eno od štirih posebnih gospodarskih območij. Ko torej govorimo o kitajski modernizaciji, se je marsikaj začelo prav tukaj,« je dejala Zorana Baković. »Razlog je bližina Tajvana, saj želijo kitajski proizvajalci prehiteti tajvanske konkurente. Vrhunski razvoj čipov je namreč eden od adutov Tajvana, da ohranja svojo delno suverenost.«

FOTO: Aljaž Vrabec

In še nekaj je bilo opazno v Xiamenu – nihče od sogovornikov Tajvana sploh ni omenjal. »Ljudje ne kažejo niti najmanjše namere, da bi se želeli spopasti s Tajvanom. Edino, kar lahko rečemo, je, da je Tajvan res zelo blizu. Kitajci vsekakor upajo, da bo nekoč prišlo do združitve, a da bo potekala naravno in v obojestransko korist.«

Zabavni gostje podkasta. FOTO: zajem zaslona

Tokratni podkast pa je imel še »nepovabljene« goste. To so bili domačini, ki so se želeli z nami fotografirati kar med snemanjem, iz česar je nastal precej zabaven prizor.