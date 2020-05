FOTO:Kitajska bo toliko močna, kot ji bo dopustil svet

Aktualna pandemična kriza spreminja tudi mednarodne odnose, zlasti med globalnimi akterji. Je spremembe mogoče razumeti kot pospeševanje siceršnjih dinamik? Se globalni sistem spreminja postopoma ali pa je možen prelom naenkrat?Mednarodni odnosi so vedno odraz procesov in odnosov med akterji, tudi pandemična kriza je del nekega procesa, nekega obdobja. Mejnik je bil recimo padec berlinskega zidu, ko se je začelo vzpostavljanje novih odnosov med državami. To obdobje zaznamuje krepitev Kitajske, ki je sčasoma postala velesila in terja, da jo ostale države kot tako tudi spoštujejo. Zaznamujejo ga tudi monumentalne zunanjepolitične ...