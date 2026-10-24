Kitajska bo z znanstveno fantastiko spreminjala prihodnost

Devetkrat je Liu Cixin dobil kitajsko nagrado galaxy za najboljše delo v tem žanru, leta 2015 je bil nagrajen tudi s prestižno mednarodno nagrado hugo za trilogijo Problem treh teles (2006). Letošnje poletje smo jo v izdaji Mladinske knjige dobili tudi v slovenskem prevodu. Številnim bralcem bo ta roman znan tudi po istoimenski Netflixovi seriji. Veliki Liu je bil prvi azijski pisatelj znanstvene fantastike, ki je dobil nagrado hugo, ki sicer velja za najvišje priznanje za ustvarjalnost v tem žanru. V časih, ko se širijo globoki dvomi glede razvoja umetne inteligence, je ta 63-letni inženir računalništva programiral prvi kitajski generator poezije, poimenovan Elektronski pesnik, s čimer je želel pokazati, da v enaki meri občuduje tako umetnost kot znanost. Ob objavi njegovega najbolj ...