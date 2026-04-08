    Kitajska podpira Palestino, a hkrati kupuje izraelsko sodobno tehnologijo

    Zorana Baković: Kitajska ima z Bližnjim vzhodom tradicionalno dobre odnose, in to že več kot tisoč let. FOTO: Luka Maček
    Zorana Baković: Kitajska ima z Bližnjim vzhodom tradicionalno dobre odnose, in to že več kot tisoč let. FOTO: Luka Maček
    Aljaž Vrabec
    Zorana Baković
    8. 4. 2026 | 06:00
    4:36
    A+A-

    Večkrat doslej smo se v podkastu Svet v skodelici čaja pogovarjali, kakšno je razmerje moči med Kitajsko, ZDA in Rusijo, tokrat pa smo pod drobnogled vzeli, kakšen je kitajski odnos do Bližnjega vzhoda. Torej do regije, kamor so vedno najbolj krvavo posegali Američani.

    Trump je v težavah: Xi Jinping mirno gleda, kako Amerika ostaja sama

    »Kitajska ima z Bližnjim vzhodom tradicionalno dobre odnose, in to že več kot tisoč let,« je povedala Zorana Baković. »Razlog je v svilni poti. Kitajska svila je šla v države Bližnjega vzhoda, v nasprotno smer pa začimbe, kava in še mnogo drugih stvari, vključno z muslimansko vero.«

    Tudi v bližnji preteklosti je Kitajska podpirala države Bližnjega vzhoda v boju proti zahodnim kolonizatorjem. »Kitajska jim je stala ob strani, čeprav predvsem z verbalno podporo, saj je šele leta 1971 postala članica Združenih narodov. Vedno je bila tudi velika zaščitnica Palestine. Tako je Palestina odprla veleposlaništvo v Pekingu leta 1984, Kitajska pa je diplomatsko priznala palestinsko državo.«

    Zorana Baković: Kitajska ima z Bližnjim vzhodom tradicionalno dobre odnose, in to že več kot tisoč let. FOTO: Luka Maček
    Zorana Baković: Kitajska ima z Bližnjim vzhodom tradicionalno dobre odnose, in to že več kot tisoč let. FOTO: Luka Maček

    A vse to ne pomeni, da Kitajska nasprotuje Izraelu. »Tudi z Izraelom je vzpostavila diplomatske odnose, resda nekoliko kasneje, v 90. letih. Izrael je bil Kitajski zelo zanimiv, ker je obvladoval tehnološke dosežke, ki so ji bili v tistem času nedosegljivi. Kitajska je zelo hitro začela pošiljati svoje številne delegacije v Izrael, da bi se naučili vsega tega, kar počne Izrael.«

    Judovska država bi lahko nastala znotraj Kitajske

    Manj znano je, da so na Kitajskem celo predlagali, da bi judovsko državo ustanovili na kitajskem ozemlju. Ta predlog je leta 1939 v kitajskem parlamentu dal Sun Ke, sin Sun Yat-sena, ustanovitelja Kuomintanga.

    »Na Kitajskem je okoli deset tisoč Judov in že takrat so bivali na Kitajskem, predvsem v osrednjem delu. Ker je bilo to takrat še precej zaostalo območje, so ga ponudili judovski skupnosti. To je bilo obdobje, ko so se že začeli pregoni Judov v Nemčiji, obrazložitev pa je bila, da bi judovski narod dobil svoj dom, obenem pa bi judovska kreativnost in inovativnost pomagali pri kitajskem razvoju.«

    Severna Koreja: zakaj je Kim za naslednico izbral 12-letno hčerko

    Kitajska je sicer obsodila izraelsko opustošenje Gaze kot tudi Hamasov napad 7. oktobra. »Kitajska je stopila na palestinsko stran, toda hkrati ni zamrznila blagovne izmenjave z Izraelom. In to je največji absurd – Kitajski sta najbolj zanimivi izraelska sodobna tehnologija in vsa tehnologija v boju proti terorizmu.«

    Ujgurski jezik pripada turški družini jezikov. FOTO: Pedro Pardo/AFP
    Ujgurski jezik pripada turški družini jezikov. FOTO: Pedro Pardo/AFP

    Celo po videzu bolj spominjajo na Turke kot na Kitajce

    Razlog tiči v regiji Xinjiang, to je območje na severozahodu Kitajske, kjer prebiva muslimansko prebivalstvo, med katerimi so najštevilčnejši Ujguri. »Če se Kitajska predstavlja kot država, ki podpira pravico vsakega naroda do svoje države, v kateri bodo imeli svojo vero in kulturo, za kaj takega nima nobene tolerance znotraj kitajskih meja.«

    Regija Xinjiang je posebna, ker Ujguri živijo še v Rusiji in Kazahstanu, veliko je tudi Kazakov in turških narodov. »Ujgurski jezik pripada turški družini jezikov. Oni celo po videzu bolj spominjajo na Turke kot na Kitajce.«

    Ujguri so s svojo vero povezani z nečim, kar je zunaj Kitajske.

    Bistvo problema pa je drugje. »Ujguri so s svojo vero povezani z nečim, kar je zunaj Kitajske. Kitajska ima denimo podoben problem s Tibetom in tibetanskim budizmom, to je lamaizem, toda center lamaizma je znotraj Kitajske. Na drugi strani pa so kitajski muslimani povezani z vero, ki ima središče izven Kitajske.«

    V nadaljevanju podkasta poslušajte še, zakaj Kitajska podrobno preučuje izraelske kibuce, kakšen je odnos s Savdsko Arabijo, Iranom in Turčijo, pa tudi, zakaj kitajski mediji ne prikazujejo krvavih prizorov z Bližnjega vzhoda in kakšne so možnosti, da bodo nekoč z nafto trgovali v juanih in ne več v dolarjih.

    Sobotna priloga
    Svet v skodelici čaja

    Kitajska podpira Palestino, a hkrati kupuje izraelsko sodobno tehnologijo

    Aljaž Vrabec, Zorana Baković 8. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Na sončni strani Lune

    Astronavti so na poti prečkali še en mejnik: postali so ljudje, ki so se najbolj oddaljili od Zemlje.
    Marko Kočevar 8. 4. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Šeškova tekmeca podprla trenerja Carricka

    Manchester United, pri katerem se uveljavlja tudi Benjamin Šeško, v zadnjih mesecih deluje bolje, gotovo ima zasluge za to trener Michael Carrick.
    8. 4. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Analiza premirja

    Trumpov up na konec iranske ekskurzije

    Evropa se bo morala še bolj spraševati, ali se lahko obrani brez vodilne ameriške sile v vojaški zvezi Nato.
    Barbara Kramžar 8. 4. 2026 | 05:09
    Preberite več
