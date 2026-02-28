Led bo še bolj spolzek, ko bo očitno, da Amerika ni več velika, Kitajska pa z vsakim dnem bolj.

Ko so se zimske olimpijske igre Milano – Cortina iztekale, se je moje zanimanje zanje pravzaprav šele začelo. Natančneje povedno, zaiskrilo se je med gala predstavo na ledu, ko so najboljši drsalci osupnili gledalce, in to tako v milanski drsalni areni kot pred malimi zasloni po svetu. Ko mi je zaradi posebnih drsalcev, ki sta ZDA prinesla zlati medalji – Alysa Liu, zlata v posamičnem umetnostnem drsanju, in Ilia Malinin, zlat na ekipnem tekmovanju –, na obrazu zaigral nasmeh, si nisem mogla kaj, da ne bi pomislila, kje bi bile ZDA, če ne bi bilo Kitajcev in Rusov. Morda me je ta poredna misel popeljala naprej v brskanje po zanimivostih, ki so se skrivale za olimpijskimi kulisami, in tako sem se tudi sama znašla na ledu, na spolzkih tleh, na katerih se med seboj spotikajo načela, ideali ...