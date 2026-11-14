Kje je Cathy Ames?

Cathy Ames, antijunakinja romana Vzhodno od raja (1952) Johna Steinbecka, je ena tistih literarnih oseb, ki kar kličejo po pojasnilu, ki so ga njihovi ustvarjalci namenoma odrekli. Ženska, ki so se ji drugi otroci izogibali iz neizrečenega strahu, ki umori svoja starša in uniči življenje moškega, ki zanjo skrbi, zapusti svoja otroka in zastrupi starejšo žensko, ki je z njo ravnala, kot da je njena hči, je kakor črno sonce v središču romana. Vzhodno od raja je večgeneracijska saga o dveh družinah, Hamiltonovih in Traskovih, v dolini Salinas v osrednji Kaliforniji od druge polovice devetnajstega stoletja do vstopa ZDA v prvo svetovno vojno. V središču romana je družina Trask, predvsem zgodba Adama in njegovih sinov Cala in Arona, ki jo Steinbeck gradi na bibličnem motivu Kajna in Abela. ...