Kje je odgovornost politike do davkoplačevalcev

V nadaljevanju preberite:

Slabo pripravljen predlog božičnice je razgalil ključne težave slovenskega gospodarskega razvoja. Da ne bo pomote, težava ni v denarju, ampak v neodgovornem in nespoštljivem odnosu politike ter nekaterih interesnih skupin, vključno s sindikati, do gospodarstva in ­podjetništva.

Kaj je odgovorno obnašanje politike do davkoplačevalcev?

Kakšno škodo in kje povzročajo populistični ukrepi?

Kaj je ključni problem vladnega predloga božičnice?

Kaj pa nedelujoča dolgotrajna oskrba?